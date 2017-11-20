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Inovação e Futuro

Aquidauanense trabalha em projeto que amplifica horizontes da medicina

Luiz Fernando da Silva Borges trabalha com engenharia biomédica desde os seus 15 anos e é destaque na imprensa brasileira e internacional

Schimene Duque Weber

Publicado em 20/11/2017 às 09:00

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O jovem aquidauanense Luiz Fernando da Silva Borges, de apenas 19 anos, há cerca de 4 anos desenvolve pesquisas que podem revolucionar a medicina e coloca, cada vez mais, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, onde estudou, foi reconhecido como "acima da média" e recebeu seus primeiros incentivos na ciência, como um grande centro de inovação, pesquisa e tecnologia.

Desde seus 15 anos, o jovem desenvolve projetos em engenharia biomédica que reduziram o curso de diagnósticos baseados em amplificação de DNA, demonstraram um método de controle para próteses robóticas de braço, que desenvolvem a sensibilidade tátil e prometem fazer pessoas inicialmente diagnosticadas em estado vegetativo ou coma, se comunicarem apenas com o pensamento, traduzindo os sinais cerebrais em soletração, através de seu principal projeto, o Hermes Braindeck.

O "Hermes Braindeck" deverá ser testado, inicialmente, na Santa Casa de Campo Grande. Informações dão conta de que o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, também deverá utilizar o equipamento, que cabe em uma maleta.

O "Fantástico", programa dominical da Rede Globo, exibiria na noite do ontem (19) uma reportagem especial sobre o jovem, mas precisou alterar a grade de programação e a mesma será repercutida nacionalmente em outra ocasião.

Currículo

Ele é membro do Núcleo de Atividades em Altas Habilidades/Superdotação e da Sociedade Brasileira de Computação.

Até o momento, foi laureado com mais de 60 prêmios como resultado de suas participações em feiras de ciências e engenharia nacionais e internacionais, sendo o primeiro e único brasileiro a receber os prêmios de primeiro lugar e melhor da categoria em Engenharia Biomédica, na Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF).

O jovem também foi homenageado pelo MIT – Massachusets Institute of Technology, uma das mais importantes entidades de pesquisa do mundo. O mini-planeta “33505 Dasilvaborges” está em órbita e eterniza o nome do aquidauanense no espaço. 

 

*Com informações da Revista Galileu

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