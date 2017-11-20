Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 00:16

Buscar

Últimas notícias
X

Sasha Siemel

Caçador de onça é retratado em história filmada em Aquidauana

Produção é dirigida pelo cineasta Cândido Alberto da Fonseca

Renan Nucci

Publicado em 20/11/2017 às 16:54

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
1511209292


Aquidauana é palco das filmagens do longa metragem que conta a história de Alexander Sasha Siemel, caçador da Letônia que ficou famoso perseguindo a onça-pintada no Pantanal há mais de 40 anos, quando o estado era apenas o Mato Grosso. Os trabalhos são coordenados pelo cineasta Cândido Alberto da Fonseca, especialista em usar o cinema pra retratar as histórias do Pantanal.

A produção acontece em uma chácara adquirida recentemente por Alexandra Siemel, filha de Sasha que mora no exterior, mas que visita o Brasil pelo menos duas vezes por ano. Segundo registros históricos, fazendeiros contratavam Sasha para caçar as onças que se alimentavam das criações. 

À época, não havia a mesma consciência de hoje, de que o maior felino das Américas teve o território invadido e destruído pelas pastagens, o que não lhe deixava outra alternativa a não ser incluir bovinos na alimentação. Foram pelo menos 300 onças abatidas. "Sasha virou ícone, porque filmava e levava o trabalho para Europa e Estados Unidos, fazendo o Pantanal conhecido pelo mundo", disse Cândido.

Segundo ele, o longa-metragem é pautado em um curta-metragem exibido em 2007, sobre as façanhas de Sasha. "Tínhamos muito material colhido, e decidimos fazer uma nova produção", explicou. Alexandra, filha de Sasha, se mostrou satisfeita com a iniciativa. "É um ótimo projeto, principalmente porque mostra que meu pai não está esquecido", disse. O filme é produzido com incentivo de emenda parlamentar.
 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo