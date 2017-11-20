Caçador de onça é retratado em história filmada em Aquidauana



Aquidauana é palco das filmagens do longa metragem que conta a história de Alexander Sasha Siemel, caçador da Letônia que ficou famoso perseguindo a onça-pintada no Pantanal há mais de 40 anos, quando o estado era apenas o Mato Grosso. Os trabalhos são coordenados pelo cineasta Cândido Alberto da Fonseca, especialista em usar o cinema pra retratar as histórias do Pantanal.

A produção acontece em uma chácara adquirida recentemente por Alexandra Siemel, filha de Sasha que mora no exterior, mas que visita o Brasil pelo menos duas vezes por ano. Segundo registros históricos, fazendeiros contratavam Sasha para caçar as onças que se alimentavam das criações.

À época, não havia a mesma consciência de hoje, de que o maior felino das Américas teve o território invadido e destruído pelas pastagens, o que não lhe deixava outra alternativa a não ser incluir bovinos na alimentação. Foram pelo menos 300 onças abatidas. "Sasha virou ícone, porque filmava e levava o trabalho para Europa e Estados Unidos, fazendo o Pantanal conhecido pelo mundo", disse Cândido.

Segundo ele, o longa-metragem é pautado em um curta-metragem exibido em 2007, sobre as façanhas de Sasha. "Tínhamos muito material colhido, e decidimos fazer uma nova produção", explicou. Alexandra, filha de Sasha, se mostrou satisfeita com a iniciativa. "É um ótimo projeto, principalmente porque mostra que meu pai não está esquecido", disse. O filme é produzido com incentivo de emenda parlamentar.

