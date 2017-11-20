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Cultura

Produtor que trabalhou com Michael Jackson grava filme em Aquidauana

O longa-metragem conta a história do caçador da Letônia Alexander Sasha Siemel

Renan Nucci

Publicado em 20/11/2017 às 17:36

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Bill Footman, que já teve a honra de trabalhar com Michael Jackson durante filmagem de um clipe no Brasil, nos anos 90, participa das filmagens de um filme em Aquidauana. O longa-metragem, dirigido pelo cineasta Cândido Alberto da Fonseca, conta a história do caçador da Letônia Alexander Sasha Siemel, que há 40 anos perseguiu onças-pintadas no Pantanal do Estado que, à época, era apenas o Mato Grosso.

Hoje foi o primeiro dia das filmagens que devem levar pelo menos mais três semanas. "Ainda vamos para Corumbá, Cáceres (MT), Bolívia e Paraguai", disse Bill, que está ansioso com o trabalho. "Estava esperando há três anos pela oportunidade. Conheço Cândido há sete anos e já havia produzido a história de um tigreiro igual a de Sasha", disse o diretor de fotografia. O filme deve ser lançado no início do ano que vem.

Michael Jackson

Em 1996, Bill participou das filmages do clipe da música They Don't Care About Us, de Michael Jackson. Na ocasião, a produtora dele auxiliou a equipe do Rei do Pop, que era coordenada pelo renomado cineasta Spike Lee. Apesar de ter tido pouco contato com o astro e dos problemas que atrasaram as filmanges, a experiência foi única, garantiu Bill, que nega ter feito acordo com líder do tráfico para que as filmagens fossem autorizadas na Favela de Dona Marta, no Rio de Janeiro.

"Fizemos dois locais, no Rio, na Dona Marta, e na Bahia, com o pessoal do Olodum. Tudo o que pôde dar de errado deu. Falaram que negociamos com Marcinho VP, líder do tráfico na favela, o que não aconteceu. Conversamos apenas com líderes da comunidade. Além disso, um advogado impugnou o visto de turista de Michael, alegando que deveria ser profissional. Também perdi um ar condicionado deixado no camarim. Mas no fim, a conseguimos dinheiro para comprar 12 aparelhos de ar-condicionado para a produtora, e tive a chance de conhecer Spike Lee".

 

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