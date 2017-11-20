Semana deve começar com céu nublado e pancada de chuva isolada em Aquidauana

Previsão do Tempo
Previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a semana deve começar com o céu nublado e pancada de chuva isolada em Aquidauana.
Conforme apurado pelo boletim meteorológico, nesta segunda-feira (20), principalmente durante a tarde e a noite, a chuva poderá cair em algumas regiões da cidade.
A previsão é de que temperatura a mínima seja de 25ºC e, a máxima, não ultrapasse os 30ºC.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS