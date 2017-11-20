Semana deve começar com céu nublado e pancada de chuva isolada em Aquidauana

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a semana deve começar com o céu nublado e pancada de chuva isolada em Aquidauana.

Conforme apurado pelo boletim meteorológico, nesta segunda-feira (20), principalmente durante a tarde e a noite, a chuva poderá cair em algumas regiões da cidade.

A previsão é de que temperatura a mínima seja de 25ºC e, a máxima, não ultrapasse os 30ºC.