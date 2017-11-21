Acidente entre carro, moto e bicicleta no Ovídio Costa II envolve jovem, criança e mulher grávida

Um acidente de trânsito entre um carro, uma moto e uma bicicleta, no Ovídio Costa II, ocorrido na manhã da última segunda-feira (20), por volta de 7h42, mobilizou a equipe do Corpo de Bombeiros de Aquidauana.

Conforme informações do boletim de ocorrência do órgão, a jovem D. P. M. O., de 20 anos, condutora da moto, foi encontrada em situação de desorientação, ao solo, com um corte no braço direito. A ciclista, A. K. F., de 35 anos, gestante de 06 meses, estava em uma cadeira de rodas na calçada, queixando-se de dores. A criança de 2 anos, D. G. F. S., era filha da ciclista, foi encontrada deambulando pelo local, mas sem nenhum ferimento aparente.

Após o socorro da Equipe de Resgate e Salvamento do município, todos os envolvidos foram transportados ao PS Municipal para os devidos procedimentos médicos de segurança.