Inmet aponta possibilidade de chuva com trovoadas nesta terça-feira

O boletim meteorológico diário do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontou que esta terça-feira (21) deverá ser chuvosa em Aquidauana.

De acordo com a previsão do tempo divulgada, a manhã será nublada e chuvosa em algumas regiões da cidade, enquanto para a tarde e para a noite, além da possibilidade de chuva, poderão ocorrer também trovoadas.

A temperatura mínima esperada para o dia é de 22ºC, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 32ºC.