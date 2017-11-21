Inmet aponta possibilidade de chuva com trovoadas nesta terça-feira

Meteorologia
Previsão do tempo foi atualizada nesta manhã pelo Instituto Nacional de Meteorologia
O boletim meteorológico diário do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontou que esta terça-feira (21) deverá ser chuvosa em Aquidauana.
De acordo com a previsão do tempo divulgada, a manhã será nublada e chuvosa em algumas regiões da cidade, enquanto para a tarde e para a noite, além da possibilidade de chuva, poderão ocorrer também trovoadas.
A temperatura mínima esperada para o dia é de 22ºC, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 32ºC.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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