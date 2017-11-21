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Prefeitura convoca mais 34 candidatos aprovados em concurso público

O convocado considerado “Apto” nas fases de documentação e exames médicos será nomeado em até cinco dias úteis

Renan Nucci

Publicado em 21/11/2017 às 16:22

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A Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Administração convova este mês mais 34 candidatos aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos de 2016. A chamada é por meio do Edital nº 028/2017, e regimenta que os candidatos se apresentem com a documentação e exames médicos exigidos nessa fase do concurso. Com este edital, a prefeitura alcança 85% das convocações previstas.

 Ao todo por este novo edital, estão sendo convocados 34 candidatos aprovados para os seguintes cargos: agente administrativo, monitor de atividades esportivas, técnico em enfermagem, cirurgião dentista, dentista de ESF, enfermeiro de ESF, farmacêutico e bioquímico, nutricionista, psicólogo, motorista, técnico em radiologia, agente comunitário de saúde, gari, trabalhador braçal, desenhista projetista e vigia.

Os candidatos convocados no edital deverão comparecer à Secretaria Municipal de Administração (Semad), no Paço Municipal, sito à Rua Luiz da Costa Gomes nº 711, Vila Cidade Nova, até o próximo dia 24 de novembro de 2017, no horário das 7h às 12 horas, munidos das cópias dos documentos relacionados no edital, acompanhadas dos originais para conferência e autenticação.

Cumpridas as exigências do edital, o candidato receberá o agendamento para a realização da Perícia Médica, onde deverá comparecer munido dos exames clínicos e laboratoriais exigidos pelo concurso.

O convocado considerado “Apto” nas fases de documentação e exames médicos será nomeado em até 05 (cinco) dias úteis a partir da publicação do resultado do exame médico ou do recurso apresentado. Publicado o decreto de nomeação o servidor terá até 30 (trinta) dias para tomar posse e entrar em exercício da função. 
O Edital n° 028/2017 está disponível na íntegra no link: https://goo.gl/VMsXu1. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 67 – 3240-1400.

 

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