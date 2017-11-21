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Reconhecimento

Professor da UEMS de Aquidauana é homenageado com Comenda Zumbi dos Palmares

Natural de Assis (SP), o professor Agenor atua em atividades agrônomas na região de Aquidauana desde 1967

Renan Nucci

Publicado em 21/11/2017 às 17:06

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O professor Agenor Martinho Corrêa, doutor que ministra aulas no curso de Agronomia na UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) de Aquidauana, foi homenageado com a Comenda Zumbi dos Palmares em Sessão Solene realizada segunda-feira, na Assembleia Legislativa. Agenor foi indicado pelo deputado estadual Felipe Orro para receber a homenagem em referência ao Dia da Consciência Negra.

Natural de Assis (SP), o professor Agenor atua em atividades agrônomas na região de Aquidauana desde 1967. Hoje leciona para alunos de graduação e pós-graduação de Agronomia e compõe a Comissão de Cotas Raciais da UEMS. Para o homenageado, este reconhecimento do Legislativo Estadual representa muito.

"É um impulso e serve de estímulo para que sigamos batalhando. Ainda há muito o que ser feito, mas essa postura do Legislativo de nos homenagear deve ser reconhecida e é de grande importância", disse o professor universitário.

O Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, é a data em que morreu Zumbi dos Palmares, herói negro que se imortalizou por sua luta, pela libertação dos negros escravizados e que representa todas as formas de defesa da paz, da liberdade, da igualdade e do combate ao racismo.

O deputado estadual Felipe Orro foi representado pelo chefe de gabinete Wildes Ferreira, que entregou a comenda ao homenageado. O professor Agenor veio à Capital acompanhado da esposa Maria Luiza e dos filhos Marcos Vinícius e Línive Corrêa.

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