Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece novas vagas nesta quarta-feira

Oportunidade
Vagas são para Aquidauana, Anastácio e áreas regionais
A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece, na manhã desta quarta-feira (22), novas vagas de emprego para o município, Anastácio e região rural.
As vagas locais são para Marmorista (com experiência), Técnico em Segurança do Trabalho e Vidraceiro. As vagas regionais, que podem ser para a área rural ou outras cidades, são para Auxiliar de Cozinha e Garçom.
Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241-5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS