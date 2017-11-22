Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece novas vagas nesta quarta-feira

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece, na manhã desta quarta-feira (22), novas vagas de emprego para o município, Anastácio e região rural.

As vagas locais são para Marmorista (com experiência), Técnico em Segurança do Trabalho e Vidraceiro. As vagas regionais, que podem ser para a área rural ou outras cidades, são para Auxiliar de Cozinha e Garçom.

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241-5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h