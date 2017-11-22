Chefe de cartório esclarece sobre biometria e multa ao eleitor de Aquidauana

Informações de que eleitores de Aquidauana devem fazem cadastro da biometria, caso contrário terão que pagar multa de R$ 150 e ainda terão documentos, como a carteira de habilitação, cancelados, não passam de boatos. Fábio César Dias Dantas, chefe de cartório do Fórum Eleitoral de Aquidauana, desmentiu tais publicações ao O Pantaneiro.

De acordo com o servidor do Tribunal Regional Eleitoral, o prazo para cadastro de biomeria, por enquanto, vale apenas para Campo Grande. "Aqui, a única data é sobre o fechamento geral para regularização dos cadastros, que é para maio do ano que vem, que é ano de eleição", explicou.

Ele detalha ainda que, para a região, a regularização é obrigatória apenas para quem faltou a alguma das últimas eleições ou pretende transferir o local de votação. Quem se enquadrar em alguma destas condições, deve comparecer ao Fórum Eleitoral munido do Título de Eleitor, cópia do RG e comprovante de residência. Também há multa, mas o valor é de apenas R$ 3,50 por pleito ausente.