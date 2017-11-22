Chuva e trovoadas podem atingir Aquidauana nesta quarta, diz Inmet

De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Aquidauana poderá ter mais uma quarta-feira chuvosa.

Conforme divulgado no início do dia, o período da manhã será nublado e com possibilidades de chuva e, durante a tarde, nublado e com pancadas de chuva e trovoadas. No período noturno não há registros de possibilidades de chuva no município.

A temperatura mínima prevista é de 24ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 32ºC.