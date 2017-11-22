Chuva e trovoadas podem atingir Aquidauana nesta quarta, diz Inmet

Meteorologia
Previsão meteorológica foi atualizada e divulgada no início desta manhã
De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Aquidauana poderá ter mais uma quarta-feira chuvosa.
Conforme divulgado no início do dia, o período da manhã será nublado e com possibilidades de chuva e, durante a tarde, nublado e com pancadas de chuva e trovoadas. No período noturno não há registros de possibilidades de chuva no município.
A temperatura mínima prevista é de 24ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 32ºC.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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