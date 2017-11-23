Após desentendimento por carona, homem passa a perseguir mulher nas redes sociais

Mulher de 26 anos moradora em Aquidauana procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) nesta quinta-feira, para denuciar perseguição sofrida por parte de um homem que conheceu em um grupo de caronas entre pessoas do município e de Campo Grande. De acordo com a vítima, o autor, que também terá a identidade preservada, passou a ofendê-la e a proferir mentiras sobre ela, razão pela qual o denunciou por injúria.

De acordo com o boletim, a vítima entrou em contato por meio do Messenger do Facebook no dia 27 do mês passado, combinando uma carona para a Capital. Entretanto, conseguiu uma vaga em outro veículo em data anterior, dispensando a carona com o homem. A partir de então, ele passou a atacá-la verbalmente e a dizer que ela traía o marido, afirmando, inclusive, que teria se relacionado com ela.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o autor passou a enviar áudios com conteúdos obscenos, solicitando imagens íntimas da vítima. A mulher acionou o marido para tentar falar com o autor, mas preocupada com a repercussão da história, optou por relatar os fatos à Polícia Civil. Ela ainda tirou prints da conversa e se comprometeu a entregar os arquivos, juntamente com os áudios, para complementar as investigações.