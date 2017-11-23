Fundação de Esportes abre inscrições para o 'Campeonato de Vôlei 3x3'

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Fundação de Esportes (FEMA), está com inscrições abertas para o "Campeonato Municipal de Vôlei 3x3", que acontecerá entre os dias 05 e 14 de dezembro, no Parque Municipal da Lagoa Comprida.

A retirada e preenchimento da ficha de inscrição serão feitos diretamente na sede da FEMA, na Rua Teodoro Rondon, em frente à Praça dos Estudantes. Mais informações sobre o campeonato e demais procedimentos podem ser obtidas através do email fema.aquidaua@hotmail.com e pelo celular (67) 99634-0559.

Categorias

Podem se inscrever equipes para as categorias: vôlei trio infanto-juvenil (17 anos nascido até 2000), vôlei trio livre (de 18 a 35 anos) e vôlei trio máster (36 anos acima), nos naipes: masculino e feminino.

De acordo com informações da Comissão Organizadora, os jogos serão realizados nas terças-feiras, quintas-feiras e sábados, a partir das 18h30 (nas terças e quintas-feiras) e às 17h (aos sábados).

O congresso técnico do torneio será no próximo dia 30 de novembro, quinta-feira, em seu espaço de realização, às 19h. É obrigatória a presença de ao menos um representante da equipe para confirmar a inscrição e participação no campeonato.

*Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Aquidauana