Câmeras vão reforçar vigilância em Aquidauana

Vigilância
Proposta foi apresentada pelo vereador Valter Neves, na Câmara, para instalação nas saídas da cidade
A instalação de câmeras de segurança nas saídas do município de Aquidauana entraram na pauta de discussão das autoridades locais. Na última sessão da Câmara Municipal, o vereador Valter Neves solicitou a medida junto ao Poder Executivo, como forma de inibir a violência e auxiliar na identificação de suspeitos.
A proposta, declarou o vereador, servirá como ferramenta imprescindível às forças de segurança locais no combate à criminalidade. Em sua opinião, a ação de criminosos se torna "enorme problema nas grandes e pequenas cidades a ponto de prejudicar diretamente a qualidade de vida da população". O projeto depende de aprovação da Câmara e da Prefeitura.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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