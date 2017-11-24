Câmeras vão reforçar vigilância em Aquidauana

A instalação de câmeras de segurança nas saídas do município de Aquidauana entraram na pauta de discussão das autoridades locais. Na última sessão da Câmara Municipal, o vereador Valter Neves solicitou a medida junto ao Poder Executivo, como forma de inibir a violência e auxiliar na identificação de suspeitos.

A proposta, declarou o vereador, servirá como ferramenta imprescindível às forças de segurança locais no combate à criminalidade. Em sua opinião, a ação de criminosos se torna "enorme problema nas grandes e pequenas cidades a ponto de prejudicar diretamente a qualidade de vida da população". O projeto depende de aprovação da Câmara e da Prefeitura.