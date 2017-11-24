Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece novas vagas nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (24), a Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece novas oportunidades de emprego.

De acordo com as informações divulgadas, as vagas para o município e para Anastácio são de Marmorista (com experiência), Monitor Infantil, Pedreiro de Alvenaria, Técnico em Segurança do Trabalho e Vidraceiro.

Não há nenhuma oferta de emprego para regiões rurais ou outras cidades próximas.

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241-5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.