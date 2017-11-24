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Gordinho da moto preta é preso preventivamente por roubos e furtos

Autor aterrorizava moradores de Aquidauana e Anastácio

Renan Nucci

Publicado em 24/11/2017 às 18:18

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A Polícia Civil cumpriu nesta sexta-feira, mandado de prisão preventiva contra Paulo Roberto Marques de Almeida, conhecido como "Gordinho da Moto Preta", que aterrorizava Aquidauana e Anastácio cometendo roubos e furtos. Ele, que reside na Vila Trindade, em Aquidauana, havia sido detido na semana passada, mas como não estava em situação de flagrante, prestou esclarecimentos e foi liberado.

Na ocasião, o homem de 31 anos disse para o policial responsável pela unidade que roubava por "prazer" e pela adrenalina que o ato proporcionava ao mesmo. A Polícia Civil informa que todas as pessoas que tiveram qualquer item roubado ou furtado pelo mesmo, podem comparecer à sede de Aquidauana para recuperar seus pertences, com as devidas comprovações de posse.

Caso

Várias pessoas, principalmente mulheres, tiveram suas bolsas, carteiras e celulares furtados por um homem que, segundo elas, de posse de uma arma, aproximava-se com uma motocicleta preta, anunciava o assalto e saia logo em seguida com os objetos furtados. 

Os fatos causaram temor da população, por conta da agressividade e ousadia do autor quando praticava os furtos. A partir disso, a PM passou a efetuar rondas, a fim de monitorar os locais onde os furtos ocorreram e possíveis suspeitos com as características informadas pelas vitimas, até que conseguiu realizar a prisão do mesmo, após uma tentativa de furto no Centro de Aquidauana, no dia 14 de novembro.

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