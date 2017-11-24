Inmet prevê chuva durante a tarde desta sexta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que, durante a tarde desta sexta-feira (24), o tempo estará nublado e poderá haver chuva em áreas isoladas de Aquidauana.

De acordo com as informações divulgadas na manhã de hoje, durante o período matutino e noturno, o céu também deverá ser parcialmente nublado, mas sem ocorrência de chuva.

A temperatura mínima prevista é de 26ºC, enquanto a máxima não ultrapassa os 35ºC.S