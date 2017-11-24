Inmet prevê chuva durante a tarde desta sexta-feira

Meteorologia
Previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que, durante a tarde desta sexta-feira (24), o tempo estará nublado e poderá haver chuva em áreas isoladas de Aquidauana.
De acordo com as informações divulgadas na manhã de hoje, durante o período matutino e noturno, o céu também deverá ser parcialmente nublado, mas sem ocorrência de chuva.
A temperatura mínima prevista é de 26ºC, enquanto a máxima não ultrapassa os 35ºC.S
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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