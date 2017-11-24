Previsão de reformas para duas praças e área de campinho

Aquidauana
Prefeito visitou locais que podem receber obras, nesta sexta-feira
A Prefeitura de Aquidauana prevê a reforma das praças da Vila Bancária e Vila 40, além da área do campinho que fica na Rua José Duarte, esquina com a Rua dos Expedicionários, no Bairro Santa Terezinha. Nesta sexta-feira, o prefeito Odilon Ribeiro esteve reunido com a arquiteta e urbanista Izabella Mercante, em busca de projetos de revitalização.
O vereador Anderson Meireles, líder do prefeito na Câmara, e o secretário de planejamento Ronaldo Angelo acompanharam a agenda. Os três locais foram visitados para vistoria.
Segundo o prefeito, é necessário valorizar estes espaços com pista de caminhada, brinquedos para as crianças, paisagismo e outras benfeitorias. "Nós queremos elaborar os projetos, estimar custos e organizar a receita para começar e concluir as obras com responsabilidade, atendendo um anseio da nossa população" pontuou Odilon.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS