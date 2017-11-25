Sábado deverá ser quente e chuvoso, aponta Inmet

Previsão do Tempo
Previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é provável que chova em Aquidauana na tarde deste sábado (25).
Conforme aponta a previsão do tempo, a manhã será parcialmente nublada e, durante a tarde, algumas regiões da cidade poderão ter chuva e trovoadas. Durante a noite, o céu deverá estar encoberto por nuvens.
A temperatura mínima prevista para esse início de fim de semana é de 25ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 38ºC.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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