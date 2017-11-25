Sábado deverá ser quente e chuvoso, aponta Inmet

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é provável que chova em Aquidauana na tarde deste sábado (25).

Conforme aponta a previsão do tempo, a manhã será parcialmente nublada e, durante a tarde, algumas regiões da cidade poderão ter chuva e trovoadas. Durante a noite, o céu deverá estar encoberto por nuvens.

A temperatura mínima prevista para esse início de fim de semana é de 25ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 38ºC.