Após roubo, jovens de moto perseguem ladrão

Aquidauana
Autor, que estava em outra moto, tentou derrubar as vítimas; fatos ocorreram no Santa Terezinha
Duas jovens que transitavam de moto pela região do Bairro Santa Terezinha, em Aquidauana, ontem à tarde, foram roubadas por um homem em uma Honda Biz vermelha. Os fatos ocorreram no cruzamento da Rua Oscar Trindade de Barros com a Giovane Toscano de Brito.
As mulheres relataram que o ladrão se aproximou e as empurrou, tentando derrubá-las. Elas conseguiram manter o equilíbrio, mas a piloto, de 20 anos, teve o celular roubado. O aparelho estava no bolso de trás da calça.
Após a ação, o homem saiu em direção à Lagoa Comprida e foi perseguido pelas jovens. Entretanto, elas o perderam de vista perto de um supermercado. Em seguida, ambas procuraram a delegacia de Polícia Civil para registrar o crime.
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