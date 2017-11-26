Após roubo, jovens de moto perseguem ladrão

Duas jovens que transitavam de moto pela região do Bairro Santa Terezinha, em Aquidauana, ontem à tarde, foram roubadas por um homem em uma Honda Biz vermelha. Os fatos ocorreram no cruzamento da Rua Oscar Trindade de Barros com a Giovane Toscano de Brito.

As mulheres relataram que o ladrão se aproximou e as empurrou, tentando derrubá-las. Elas conseguiram manter o equilíbrio, mas a piloto, de 20 anos, teve o celular roubado. O aparelho estava no bolso de trás da calça.

Após a ação, o homem saiu em direção à Lagoa Comprida e foi perseguido pelas jovens. Entretanto, elas o perderam de vista perto de um supermercado. Em seguida, ambas procuraram a delegacia de Polícia Civil para registrar o crime.