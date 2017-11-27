Bandas e fanfarras tomam conta da Avenida Pantaneta no próximo sábado

No próximo sábado (02), a Avenida Pantaneta será tomada novamente pelos sons das liras, bombos, atabaques, pratos e muitos outros instrumentos durante 2º Festival de Bandas e Fanfarras de Aquidauana. O evento é uma realização da Prefeitura de Aquidauana, com o apoio de vários maestros e escolas participantes, e tem a finalidade de promover a integração socioeducativa e cultural entre os integrantes das bandas e fanfarras, incentivando a educação musical entre as crianças, adolescentes e jovens.



O evento também oportuniza aos maestros demonstrarem o trabalho feito nas escolas e instituições acerca do aprendizado teórico e prático na música, o que é um estímulo para muitos adolescentes e jovens permanecerem dedicados nos estudos, pois, assim, podem frequentar as aulas de músicas nas bandas e fanfarras.



De acordo com a comissão organizadora, já estão confirmadas as participações de dezesseis bandas e fanfarras das cidades de: Aquidauana, Anastácio, Corumbá, Ladário, Bonito, Sidrolândia, Jardim e Bodoquena.



As bandas prometem apresentar um repertório que vai contagiar e emocionar o público. O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro afirmou que esse evento é do gosto da comunidade e que tem tudo para ser um sucesso.



“Percebemos pelo concurso de bandas, que as famílias aquidauanenses e anastacianas gostam muito desses eventos musicais, pois é prazeroso ver os filhos, crianças, jovens e adolescentes se apresentando, tocando tão bem aqueles instrumentos. Eu acredito que as bandas darão um show. Estão convidados para o 2º Festival de Bandas e Fanfarras de Aquidauana”, completou o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro.