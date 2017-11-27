Mulher sofre acidente na MS-345 e mobiliza equipe do Corpo de Bombeiros de Aquidauana

Trânsito
Caso ocorreu na tarde do último domingo (26), no Assentamento Indaiá 3
Um acidente na MS-345 ocorrido na tarde do último domingo (26), por volta de 15h14, mobilizou a equipe de Resgate e Salvamento do Corpo de Bombeiros de Aquidauana até o Assentamento Indaiá 3.
Conforme informações do boletim de ocorrência, uma senhora de 59 anos anos, identificada como M. B. A., teria caído acidentalmente de sua moto, que estava a aproximadamente 3,5km de distância de onde foi abordada.
Ela estava na Chácara Brasa Viva, no lote 19, sentada em uma cadeira, apresentando dores nos arcos costais do lado esquerdo, um corte no braço esquerdo, escoriação abrasiva no joelho, além de estar reclamando de dores no ombro, também do lado esquerdo.
Após o atendimento inicial, ela foi transportada ao PS Municipal de Aquidauana para os devidos procedimentos médicos.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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