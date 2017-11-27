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Trânsito

Mulher sofre acidente na MS-345 e mobiliza equipe do Corpo de Bombeiros de Aquidauana

Caso ocorreu na tarde do último domingo (26), no Assentamento Indaiá 3

Schimene Duque Weber

Publicado em 27/11/2017 às 09:50

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Um acidente na MS-345 ocorrido na tarde do último domingo (26), por volta de 15h14, mobilizou a equipe de Resgate e Salvamento do Corpo de Bombeiros de Aquidauana até o Assentamento Indaiá 3. 

Conforme informações do boletim de ocorrência, uma senhora de 59 anos anos, identificada como M. B. A., teria caído acidentalmente de sua moto, que estava a aproximadamente 3,5km de distância de onde foi abordada. 

Ela estava na Chácara Brasa Viva, no lote 19, sentada em uma cadeira, apresentando dores nos arcos costais do lado esquerdo, um corte no braço esquerdo, escoriação abrasiva no joelho, além de estar reclamando de dores no ombro, também do lado esquerdo.

Após o atendimento inicial, ela foi transportada ao PS Municipal de Aquidauana para os devidos procedimentos médicos.

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