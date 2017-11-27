Posto de saúde no Jardim Aeroporto pode aliviar unidades da região

A construção de uma unidade da Estratégia da Saúde da Família (ESF) no Jardim Aeroporto, em Aquidauana, para o ano que vem, passa a ser pauta de debates entre autoridades. O vereador Anderson Meireles sugeriu ao executivo estudo para avaliar a possibilidade de abertura de uma nova unidade.

Segundo ele, com a inauguração das 189 casas neste núcleo habitacional, a construção de novas residências particulares e a regularização dos terrenos da Vila Arara Azul e ainda com a fixação da Aldeia Urbana “Tico Lipú”, o atendimento pela ESF da Vila Pinheiro tornou-se sobrecarregado por conta do seu raio de cobertura na área de saúde pública.

Com base nisso, o vereador considera necessário a instalação de uma nova unidade de saúde a fim de realizar o atendimento humanizado, que conforme o preconizado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), deve ser de 2.7 mil famílias por unidade.

No entanto, acrescentou Meireles, temos conhecimento das dificuldades financeiras pelas quais atravessa o município, porém esta gestão tem trabalhado para oferecer serviço digno e de qualidade aos seus munícipes. Razão pela qual, ele solicita o empenho do prefeito para que no próximo ano seja implantada essa nova unidade naquele bairro.