Semana começa com chuva e trovoadas, diz Inmet

Meteorologia
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a segunda-feira poderá ser chuvosa
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou, através de seu boletim meteorológico, que a segunda-feira (27) dá início à semana com grandes probabilidades de chuva e trovoadas em Aquidauana.
De acordo com as informações, a manhã será nublada e com pancadas de chuva isoladas, enquanto durante a tarde e a noite, as trovoadas podem atingir diversas áreas da cidade.
A tendência é de que as temperaturas fiquem estáveis, com mínima de 22ºC e máxima de 33ºC.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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