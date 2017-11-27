Semana começa com chuva e trovoadas, diz Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou, através de seu boletim meteorológico, que a segunda-feira (27) dá início à semana com grandes probabilidades de chuva e trovoadas em Aquidauana.

De acordo com as informações, a manhã será nublada e com pancadas de chuva isoladas, enquanto durante a tarde e a noite, as trovoadas podem atingir diversas áreas da cidade.

A tendência é de que as temperaturas fiquem estáveis, com mínima de 22ºC e máxima de 33ºC.