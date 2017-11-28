Chuva não dá trégua e terça-feira poderá ter trovoadas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, na manhã desta terça-feira (28), que o dia será, novamente, muito nublado e chuvoso em Aquidauana.

De acordo com o boletim meteorológico, durante a manhã e a noite, poderão haver pancadas de chuva isoladas pela cidade e, durante a tarde, além da chuva, há também a possibilidade de trovoadas.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 23ºC e a máxima não deverá ultrapassar os 33ºC.