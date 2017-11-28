Chuva não dá trégua e terça-feira poderá ter trovoadas

Previsão do Tempo
Previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, na manhã desta terça-feira (28), que o dia será, novamente, muito nublado e chuvoso em Aquidauana.
De acordo com o boletim meteorológico, durante a manhã e a noite, poderão haver pancadas de chuva isoladas pela cidade e, durante a tarde, além da chuva, há também a possibilidade de trovoadas.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 23ºC e a máxima não deverá ultrapassar os 33ºC.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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