Idoso é encontrado morto em sua residência no bairro São Pedro

Um idoso identificado como Roberto Gonçalves Alvarez, de 76 anos, foi encontrado morto em sua residência, na rua Humberto Alves Costa, no Bairro São Pedro, em Aquidauana.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para comparecer até o local depois que uma vizinha o chamou no portão e não obteve nenhuma resposta, sendo que o mesmo havia sido visto em frente de sua casa por volta das 5h.

Quando a equipe de Resgate e Salvamento chegou ao endereço informado, encontrou a Polícia Militar, que também foi acionada para atender a ocorrência. A vítima foi encontrada caída em um colchão de solteiro no solo, apresentando cianose e rigidez cadavérica.

A Perícia da Polícia Civil, juntamente com investigadores, também foram até o local realizar os procedimentos necessários para o esclarecimento da morte.