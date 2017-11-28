Idoso é encontrado morto em sua residência no bairro São Pedro

Aquidauana
Caso ocorreu na manhã da última segunda-feira (27)
Um idoso identificado como Roberto Gonçalves Alvarez, de 76 anos, foi encontrado morto em sua residência, na rua Humberto Alves Costa, no Bairro São Pedro, em Aquidauana.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para comparecer até o local depois que uma vizinha o chamou no portão e não obteve nenhuma resposta, sendo que o mesmo havia sido visto em frente de sua casa por volta das 5h.
Quando a equipe de Resgate e Salvamento chegou ao endereço informado, encontrou a Polícia Militar, que também foi acionada para atender a ocorrência. A vítima foi encontrada caída em um colchão de solteiro no solo, apresentando cianose e rigidez cadavérica.
A Perícia da Polícia Civil, juntamente com investigadores, também foram até o local realizar os procedimentos necessários para o esclarecimento da morte.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS