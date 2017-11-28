Jovem é preso com droga após atropelar ciclista no Bairro Alto

A Polícia Militar prendeu um rapaz de 18 anos que atropelou um homem de 42 anos no início da tarde desta terça-feira, no Bairro Alto, em Aquidauana. O autor chegou a abandonar o veículo, mas foi localizado com uma porção de entorpecente e dinheiro em várias cédulas de pequeno valor.

Conforme apurado, o rapaz seguia de moto pela Rua Roberto Scaff em alta velocidade, e atingiu a vítima que estava saindo de casa. O homem sofreu lesão no joelho esquerdo e há suspeita de fratura. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e encaminhou para o hospital.

O motociclista, por sua vez, abandonou o veículo na quadra seguinte e fugiu a pé. Em seguida, pediu para que outra pessoa fosse buscar a moto, porém, os policiais conseguiram localizá-lo. Enquanto era encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, disse que falaria somente diante da advogada.