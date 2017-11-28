Nem acidente foi capaz de tirar a força de trabalho de Pedro Carrilho

Nem mesmo grave acidente foi capaz de tirar a força de vontade de Pedro Carrilho, de 68 anos, hoje um dos vendedores de leite mais antigos de Aquidauana e região. Há 36 anos ele foi atropelado por um trator na empresa onde atuava e perdeu movimentos dos membros inferiores. Mesmo assim, decidiu que jamais deveria se entregar às limitações.

Morador no Bairro Cidade Nova, casado, pai de de uma mulher e já avô, Pedro contou que em 1981 caiu na frente da roda do trator, foi atingido pelo veículo e sofreu lesão séria na espinha. "Depois que saí do hospital eu pensei: tenho que fazer alguma coisa. Daí comecei a trabalhar nisso e desde então já se passaram 30 anos", contou.

Para conseguir desempenhar a tarefa de entregar leite regularamente a mais de 30 clientes, ele conta com uma moto adaptada, fabricada sob medida. Apesar de estar aposentado, todos os dias acorda às 4 horas da manhã e vai para a zona rural buscar o leite. De lá, vai para a cidade. "Eu faço porque gosto, trabalho é vida", disse.