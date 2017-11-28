Plano de ação vai regularizar terras de moradores no morro Paxixi

O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro recebeu na manhã desta terça-feira, 28 de novembro, a visita do diretor-presidente da Agraer, André Nogueira, acompanhado da coordenadora regional de Anastácio, Vera Lucia Golze, e equipe técnica da Agraer, para discutir um plano de ações para a regularização de propriedades rurais no distrito de Camisão, a maioria na região do morro Paxixi.

Segundo o prefeito, a ação gera benefícios tanto para os moradores quanto para o município, com a solução efetiva para aquelas propriedades que ainda não possuem escritura definitiva.

"Esse é um compromisso da administração municipal e estamos empenhados em deixar esse legado para a cidade, regularizando de uma vez por todas as muitas áreas que não possuem documentação em Aquidauana" explica o prefeito.

Os secretários municipais Wezer Lucarelli (Governo), Ronaldo Angelo (Planejamento) e Roberto Valadares (Produção e Meio Ambiente) também acompanharam a reunião.