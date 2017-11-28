Polícia Militar Ambiental de Aquidauana apreende 36 kg de pescado em Piraputanga

Crime Ambiental
Caso ocorreu na tarde da última segunda-feira (27)
A Polícia Militar Ambiental de Aquidauana recebeu denúncias de que um homem estaria praticando pesca ilegal durante o período da Piracema e armazenando peixes em sua residência, no distrito de Piraputanga.
Com base nas informações repassadas, a equipe policial se dirigiu até o local informado durante a tarde da última segunda-feira (27), e encontrou seis pescados das espécies Pintado e Cachara, havendo uma espécime abaixo da medida permitida por lei.
No local, foram apreendidos 36 kg de pescado e um freezer, onde o infrator armazenava os peixes. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana e responderá por crime ambiental de pesca predatória, com pena prevista de um a três anos de detenção, além de ter sido autuado administrativamente e multado no valor de R$ 2.730,00.
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Saúde
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