Polícia Militar Ambiental de Aquidauana apreende 36 kg de pescado em Piraputanga

A Polícia Militar Ambiental de Aquidauana recebeu denúncias de que um homem estaria praticando pesca ilegal durante o período da Piracema e armazenando peixes em sua residência, no distrito de Piraputanga.

Com base nas informações repassadas, a equipe policial se dirigiu até o local informado durante a tarde da última segunda-feira (27), e encontrou seis pescados das espécies Pintado e Cachara, havendo uma espécime abaixo da medida permitida por lei.

No local, foram apreendidos 36 kg de pescado e um freezer, onde o infrator armazenava os peixes. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana e responderá por crime ambiental de pesca predatória, com pena prevista de um a três anos de detenção, além de ter sido autuado administrativamente e multado no valor de R$ 2.730,00.