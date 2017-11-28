Projeto com geladeiras recheadas de livros será lançado amanhã

Dispostos dentro de geladeiras que seriam entregues aos ferros-velhos, centenas de livros disponibilizados para toda a comunidade em Aquidauana, em vários pontos da cidade e gratuitamente.

Esses livros fazem parte do projeto “Reciclando com leitura”, criado via Biblioteca Pública Municipal Francisco Alves Corrêa, sob a coordenação da bibliotecária Ana Maria Cipro, com o apoio da Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação Municipal de Cultura e Turismo e do programa Conecta Biblioteca.

O primeiro ponto da cidade que receberá uma geladeira ‘recheada’ de livros será o Shopping Atlântico Super Center. Amanhã (29), quarta-feira, às 19h30min, no shopping Atlântico será o lançamento oficial do projeto “Reciclando com leitura”.

Segundo explicou Ana Maria Cipro, as pessoas “pegam gosto” pela formação de textos por meio da leitura e que independente de qual seja o ramo de atividade profissional do cidadão, o êxito dele depende, além dos conhecimentos próprios da área, de sua habilidade na leitura, que resultará em competências quanto ao manejo da língua.

“Unindo essas necessidades, encontrei no projeto ‘Reciclando com leitura’, uma forma de dar conta dessas principais demandas, priorizando sempre a noção de leitura livre e acesso público aos livros e a cultura. Então, estaremos viabilizando esse espaço cultural por meio da biblioteca itinerante em diferentes locais da cidade. Logo, divulgaremos os outros locais onde haverá geladeiras com livros”, contou Ana Cipro.



A proposta do projeto é de autogestão, ou seja, a própria comunidade passa a controlar o acervo (doar livros lidos, ler e devolver), zelar por eles, como um bem comunitário. Assim, os locais em que estiverem as geladeiras, eles se transformarão em um espaço cultural, que estimulará e incentivará à leitura, pessoas de todas as idades, que devido sua condição social, cultural e econômica, nem sempre tem acesso à vários livros e tudo isso gratuitamente.

