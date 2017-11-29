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Acidente de trânsito na 7 de Setembro deixa uma vítima ferida

Caso ocorreu na noite da última terça-feira (28), por volta de 19h30

Schimene Duque Weber

Publicado em 29/11/2017 às 08:19

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Na noite da última terça-feira (28), por volta de 19h30, um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto na Rua 7 de Setembro, nas proximidades das Casas Bahia, mobilizou a equipe de Resgate e Salvamento do Corpo de Bombeiros de Aquidauana e, também, a Polícia Militar. 

De acordo com informações do boletim de ocorrência registrado, o Fiat Uno conduzido por L. de M. E., de 22 anos, trafegava pela Rua Teodoro Rondon, no sentido norte/sul, quando converteu à esquerda no cruzamento com a Rua 7 de Setembro e colidiu com uma Yamaha Factor, conduzida por C. A. dos S., de 28 anos. 

Ambos os veículos sofreram danos materiais e a condutora da moto precisou ser atendida pelos socorristas, uma vez que se queixava de dores no quadril do lado direito. Ela foi encaminhada ao PS Municipal e lá foi constatado, pela equipe policial, que a mesma não possui CNH.

O caso foi registrado para que as medidas cabíveis possam ser tomadas posteriormente.

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