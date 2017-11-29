Água parada cheira mal, traz risco de doença e incomoda moradores

Aquidauana
Caso ocorre na Vila Eliane
Moradores da Vila Eliane, em Aquidauana, reclamam da água parada na Rua Luiz da Costa Rondon. Sem escoamento apropriado, cada vez que chove, a poça aumenta causando cheiro ruim e incomando moradores.
A água no local surge como foco de procriação do mosquito da dengue e oferece risco à saúde. Algumas pessoas reclama que não dá nem para tomar tereré na frente de casa.
O responsável por um supermercado da região também reclama e diz que toma cuidados devidos para que a água de seu estabelecimento não chegue à rua e comprometa ainda mais a situação.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS