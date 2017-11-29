Água parada cheira mal, traz risco de doença e incomoda moradores

Moradores da Vila Eliane, em Aquidauana, reclamam da água parada na Rua Luiz da Costa Rondon. Sem escoamento apropriado, cada vez que chove, a poça aumenta causando cheiro ruim e incomando moradores.



A água no local surge como foco de procriação do mosquito da dengue e oferece risco à saúde. Algumas pessoas reclama que não dá nem para tomar tereré na frente de casa.



O responsável por um supermercado da região também reclama e diz que toma cuidados devidos para que a água de seu estabelecimento não chegue à rua e comprometa ainda mais a situação.