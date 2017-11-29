Casa do Trabalhador oferece novas vagas de emprego nesta quarta-feira

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

Vagas Locais (Aquidauana/Anastácio):

Auxiliar em saúde bucal (com experiência);

Conferente de faturas e notas fiscais (com experiência);

Marmorista (com experiência);

Padeiro;

Técnico em manutenção de equipamentos de informática;

Vidraceiro (com experiência).

Vagas Regionais (Zona Rural/Outras Cidades):

Auxiliar de cozinha;

Campeiro (casal);

Garçom.

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241-5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.