Pancadas de chuva e trovoadas continuam a atingir Aquidauana

Meteorologia
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
As pancadas de chuva vão continuar atingindo o município de Aquidauana nesta quarta-feira (29).
De acordo com boletim meteorológico divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a manhã será nublada e com possibilidade de chuva em áreas isoladas da cidade. Durante a tarde e a noite, há também a possibilidade de trovoadas.
A mínima esperada para o dia é de 27ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 34ºC.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS