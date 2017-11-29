Pancadas de chuva e trovoadas continuam a atingir Aquidauana

As pancadas de chuva vão continuar atingindo o município de Aquidauana nesta quarta-feira (29).

De acordo com boletim meteorológico divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a manhã será nublada e com possibilidade de chuva em áreas isoladas da cidade. Durante a tarde e a noite, há também a possibilidade de trovoadas.

A mínima esperada para o dia é de 27ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 34ºC.