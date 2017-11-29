PMA apreende 39 kg de pescado na MS-450

A Polícia Militar Ambiental de Aquidauana, durante fiscalização na rodovia MS-450, prendeu um pescador e apreendeu um adolescente por pesca predatória durante a Piracema, além de 39 kg de pescado.

De acordo com as informações divulgadas pela Assessoria de Comunicação da PMA, os infratores, de 19 e 17 anos, voltavam de uma pescaria na noite da última terça-feira (28) quando foram surpreendidos pela ação militar. Eles transportavam em um veículo sete peixes das espécies Pintado e Cachara, sendo três espécimes abaixo da medida permitida pro lei.

No local, eles receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil do município. O adolescente apreendido responderá pelo ato infracional e, o adulto, por crime ambiental de pesca e transporte de produto da predatória, com pena prevista de um a três anos de detenção.

Ambos foram autuados administrativamente e multados no valor de R$ 1.470,00 cada um. O pescado será doado para instituições filantrópicas.