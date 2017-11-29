População reclama de lixo despejado próximo à 'pista de caminhada' da Vila Eliane

Uma publicação no Facebook feita por uma frequentadora da 'pista de caminhada' da Rua Felipe Orro, na Vila Eliane, chama a atenção pelo seu tom de revolta com o descuido da população, que despeja lixo e resíduos em um local público de convivência de Aquidauana.

A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" foi até o local na manhã desta quarta-feira (29) para ouvir a população sobre o caso e sobre demais reclamações ao que diz respeito aos cuidados básicos de saneamento na área.

O senhor Miguel Lopes, de 55 anos, é morador das proximidades da Rotatória Pantaneta e frequentador assíduo da Rua Felipe Orro. "Aqui, por ser uma calçada nova, plana e mais rápida, é melhor para caminhar. Outro detalhe é a sombra e a tranquilidade. Há uns 10 anos eu caminho nessa área", explicou.

Sobre a "denúncia" feita pelo Facebook, o entrevistado deu sua opinião. "Eu acho que não custa nada a pessoa abrir um buraco e colocar o cachorro lá, e não deixar aqui, devido ao mau cheiro que pode atingir a pista e afastar a população", pontuou.

A dona de casa Valdenice Bezerra da Silva Araújo, de 49 anos, disse que a atitude "porca" de despejo de resíduos no local é comum entre a população que transita na via pública. "Direto tem gente jogando lixo aqui, mas não são os moradores. A gente vê quase todo dia carro encostando aqui, carroça entrando", disse.

Ainda segundo a entrevistada, as vezes, o cheiro no local é insuportável. "A gente não consegue nem ficar aqui na frente para tomar uma cervejinha. Durante a semana, todo dia estão jogando bicho morto aqui, muito pela alta velocidade com que os carros passam na rua, e aqui tem muita capivara, lagarto... Aí é só pegar e jogar aí pra dentro, né?", falou, em tom de revolta.

Como forma de "evitar" que casos assim continuem se repetindo, a moradora disse que finge filmar as atitudes dos motoristas. "Eu finjo que estou filmando os carros que param aqui e aí eles saem rapidinho, evitando que eles façam algo que acabe nos prejudicando de alguma forma", finalizou.

Informação: No momento em que a equipe do jornal "O Pantaneiro" esteve realizando as entrevistas, o saco com o cachorro morto da publicação na referida rede social não estava mais no local.