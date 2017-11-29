Projeto 'Mão Amiga' dá nova chance aos viciados e moradores de rua de Aquidauana

O Projeto 'Mão Amiga' foi fundado em Aquidauana há dois anos pelo missionário Norberto Silva Corrêa Júnior, de 49 anos, e tem por objetivo dar uma nova chance aos viciados e moradores de rua do município.

Entrevistado pelo jornal "O Pantaneiro", o fundador conta que já realizou esse mesmo tipo de trabalho em outros lugares do País. "Eu sou corumbaense e moro aqui há oito anos, mas já trabalhei com isso na minha cidade natal, em São Paulo e em algumas outras cidades", pontuou.

Ele disse que, muitas vezes, as pessoas só precisam 'de um empurrão'. "A gente visa ajudar as pessoas que, a própria família, as vezes, rejeita. A sociedade vê esse povo como escória, mas nós não pensamos assim. Eu acho que todo mundo precisa de uma chance e nós estamos aqui para fazer isso. Essas pessoas foram excluídas devido ao vício, e eu sei como é isso, porque já tive essa experiência. Eu sei o que é droga, o que é bebida. Aqui, usamos como base a Palavra de Deus, porque como a Palavra um dia me 'pegou', agora eu estico ela para eles, para que eles possam ter uma recuperação", explicou.

No local, os 14 acolhidos precisam trabalhar na horta, na roça, participar de estudo bíblico e participar, também, de palestras educativas. "Esse tipo de trabalho é fundamental. A gente fala muito sobre mudança aqui, sobre uma vida diferente daquela vida anterior, ou seja, isso que eles estão vivendo agora, longe do vício", disse.

Sobre a manutenção do local, Norberto falou que encontra dificuldades. "A gente vive na base da doação, né? E 14 pessoas comem muito e gastam muito material de limpeza. Mas, mesmo enfrentando grandes dificuldades, estamos conseguindo. Algumas pessoas têm coração bom, vêem a situação e se dispõe a nos ajudar", falou.

Vivência

A assistida Vânia da Costa, de 33 anos, "morava" na Rodoviária de Aquidauana e, hoje em dia, participa do projeto.

Durante entrevista, ela disse que sua vida melhorou muito desde então. "Nossa, é muito melhor, né? Sem palavras. Hoje eu me encontro limpa, eu tenho comida para comer, tenho roupa para vestir... O pastor Beto tem nos ajudado muito. Deus ajudou ele para que ele nos tirasse lá da 'pedra', onde a gente estava em um verdadeiro poço, vivendo uma vida desumana, onde ninguém dava oportunidade para nós", disse.

A ex-usuária de droga ainda explicou que, como está se sentindo melhor, tenta trazer outras pessoas para a casa de recuperação através da Palavra de Deus. "Eu sempre digo que Deus é maravilhoso. As pessoas precisam vir enquanto há tempo, enquanto há salvação, antes que seja tarde demais, porque aquilo não é vida. As pessoas passam por nós e nos vêem como se fossemos pior do que um bicho, e nós também somos seres humanos. Então, quem precisa, que venha para o projeto 'Mão Amiga', porque o Pastor, assim como recebeu a gente, vai receber os outros também", finalizou.

Solidariedade

Doações podem ser feitas diretamente no local que abriga o projeto, localizado na antiga escola do Morrinho. O telefone para contato é o (67) 99976-0929.