7º Batalhão PM realiza Cerimônia de Formatura dos alunos do projeto 'Patrulha Mirim'

Na noite da última quarta-feira (29), o 7º Batalhão de Polícia Militar promoveu a solenidade de formatura dos alunos do Projeto Patrulha Mirim do 7º Batalhão PM em Aquidauana, nas instalações da Universidade Federal de Mato Groso do Sul.

No evento, estiveram presentes os padrinhos, madrinhas, amigos e familiares dos alunos formandos. Tal solenidade, que teve como anfitriões o Comandante do CPA-3 (Tenente-coronel Hélio Gauto), o Comandante do 7º Batalhão PM (Tenente-coronel Praeiro) e o Prefeito Municipal de Aquidauana (Odilon Ribeiro), contou também com a participação de diversas autoridades do Estado de Mato Grosso do Sul e da região. Dente elas, destacamos a presença da Coordenadora Estadual do Projeto Patrulha Mirim (Subtenente Inês), Comandante dos Bombeiros de Aquidauana (Major BM Geísa), Delegado Regional de Polícia (Evandro Corredato), Vereadores de Aquidauana (Gabriel e Cláudio), Secretários Municipais e outras.

O Tenente-Coronel Praeiro manifestou a alegria de estar à frente dos Projetos Sociais como comandante do 7º BPM, enaltecendo a grandeza do projeto, a forma como é desenvolvido pelos instrutores a seriedade dos alunos. Disse também que constantemente recebe elogios pelos benefícios que o Projeto garante as crianças e adolescentes da comunidade. Fez questão ainda de agradecer o apoio recebido do Tenente-coronel Hélio Gauto (Comandante do CPA-3) e elogiar o trabalho desempenhado pela Tenente Mirna (Coordenadora de Projetos do 7º Batalhão PM) e pelos profissionais e abnegados instrutores (Cabo Jaqueline e Soldado Ebenézer).

O Prefeito Odilon, como maior parceiro e colaborador, garantiu a continuidade do projeto no ano de 2018, ratificando as palavras do Tenente-coronel Praeiro sobre os constantes elogios recebidos tanto por sua equipe de trabalho, quanto pela população aquidauanense. Também elogiou as professoras da Rede Municipal de Ensino que participam como instrutoras do Projeto. Segundo ele, projetos sociais dessa natureza tendem a consolidar o caráter, bons costumes e disciplina nos alunos, garantindo-lhes futuros melhores.

Um dos representantes do Legislativo Municipal, Vereador Cláudio Alviço, como é de conhecimento de todos, tem vasta experiência em projetos que garantem apoio a crianças e adolescentes. Ele disse que o Projeto Patrulha Mirim é uma joia que precisa ser preservada, pois afasta os alunos das drogas e dos maus costumes.

Durante a solenidade, o momento de maior emoção foi a entrega de certificados, onde os padrinhos dos alunos tiveram a oportunidade de entregar a honraria e dar abraços em seus afilhados. No momento, os colaboradores do Projeto receberam singelas lembranças pelo incondicional apoio no ano de 2017.