Após divulgação no 'O Pantaneiro', Lolla foi encontrada e caso teve um final feliz

Após a divulgação do caso do desaparecimento da filhote de Basset Cofap, que atende carinhosamente pelo nome de Lolla, a família foi informada sobre o paradeiro do animal e, finalmente, a história teve um final feliz.

A proprietária do animal, Branca Mendes de Oliveira, entrou em contato com a equipe do "O Pantaneiro" e informou que, algum tempo depois de a matéria ser publicada, uma pessoa avisou que tinha comprado a filhote por R$30,00 de um desconhecido e prontamente se dispôs a devolvê-la.

Pelo ato de bondade e honestidade, a pessoa foi recompensada e Lolla voltou ao seu lar.