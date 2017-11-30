Após divulgação no 'O Pantaneiro', Lolla foi encontrada e caso teve um final feliz

Encontrada
A filhote estava desaparecida desde o dia 22 de novembro
Após a divulgação do caso do desaparecimento da filhote de Basset Cofap, que atende carinhosamente pelo nome de Lolla, a família foi informada sobre o paradeiro do animal e, finalmente, a história teve um final feliz.
A proprietária do animal, Branca Mendes de Oliveira, entrou em contato com a equipe do "O Pantaneiro" e informou que, algum tempo depois de a matéria ser publicada, uma pessoa avisou que tinha comprado a filhote por R$30,00 de um desconhecido e prontamente se dispôs a devolvê-la.
Pelo ato de bondade e honestidade, a pessoa foi recompensada e Lolla voltou ao seu lar.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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