Ciclista de 15 anos é atingido por motocicleta e, sem CNH, condutora foge do local

Acidente
Caso aconteceu na manhã da última quarta-feira (29), em Aquidauana
Um ciclista de 15 anos, identificado como J. C. X. L., foi atingido por uma motocicleta Honda Biz enquanto atravessava a Rua Bichara Salamene, no bairro Guanandy, em Aquidauana. Informações dão conta de que o adolescente, que é aluno do IFMS, atravessou sem olhar para os lados.
A Equipe de Resgate e Salvamento do Corpo de Bombeiros foi atender a ocorrência e prestar os primeiros socorros ao jovem, que apresentava escoriações no cotovelo e no lado direito do quadril. Ele foi transportado ao PS Municipal de Aquidauana.
Posteriormente, a condutora da moto foi identificada como A. C. O, de 30 anos. Ela fugiu do local do acidente pois não possuía CNH, mas deixou seu veículo no local, que foi apreendido e encaminhado ao pátio do Detran. Devido ao acidente, ela quebrou o cóccix.
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