Polícia investiga funcionário de creche suspeito de abuso infantil

Aquidauana
Suspeito está sendo ouvido nesta tarde na Delegacia de Polícia de Aquidauana
A Polícia Civil de Aquidauana ouve, na tarde de hoje (30), o assistente pedagógico de 45 anos suspeito de ter abusado de três crianças que estudam na creche onde ele trabalha. O caso foi registrado como 'estupro de vulnerável'.
De acordo com as informações divulgadas até agora, parte das denúncias ocorreram na semana passada e outra ontem (29). Os abusos teriam ocorrido no momento em que as crianças iam ao banheiro sozinhas. Elas foram encaminhadas ao IML para os procedimentos necessários, mas os resultados ainda não foram divulgados.
Conforme apurado pela equipe policial, o suspeito não possui antecedentes criminais.
A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" aguarda mais informações para a atualização da matéria.
Luto
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Futuro promissor
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DESPEDIDA
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