Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece oito vagas de emprego nesta quinta-feira

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

Vagas locais ( Aquidauana / Anastácio ):

garçom

pedreiro (experiente)

vendedor interno (experiente)

Vagas regionais ( rural / outras cidades) :

auxiliar de cozinha

campeiro (casal)

garçom



Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.