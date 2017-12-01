Casal se agride após bebedeira e confusão vai parar na delegacia

Um casal de 44 e 48 anos acabou na delegacia de Polícia Civil de Aquidauana após bebedeira na noite desta quinta-feira, 30 de novembro. As agressões mútuas ocorreram no Bairro Santa Terezinha e a Polícia Militar foi acionada depois que a mulher pediu socorro a um morador.

Conforme o boletim de ocorrência, uma equipe da Rotai foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. A mulher teria pedido socorro ao vizinho alegando que o marido tentou enforcá-la e a agredido com socos.

No local, os militares chamaram a vítima que saiu da casa aparentemente embriagada e com ferimento no supercílio. A mulher relatou que o marido havia bebido e a agredido. Deitado no sofá da casa, o homem que aparentemente estava embriagado apresentou um corte no dedo da mão esquerda e relatou que só estava se defendendo das agressões da esposa.

Ambos foram levados até a delegacia para o registro da ocorrência. O caso foi registrado como lesão corpora dolosa – violência doméstica.