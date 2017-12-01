Chove 137,5% a mais do que o esperado para 30 dias e Aquidauana entra em alerta

Previsão de chuva é motivo de alegria para uns e preocupação para outros. No caso dos ribeirinhos a chegada do fenômeno natural é como um alerta de retirada de casa a qualquer momento. De 1º a 30 de novembro choveu 380,6 milímetros, em Aquidauana, o que corresponde a 137,5% a mais do que o esperado para todo o mês.

Até a manhã desta sexta-feira, 1º de dezembro, o nível do rio atinge a marca de 7,16 metros, conforme a defesa civil municipal.

Conforme o meteorologista Natálio A. Filho, baseado em dados da Uniderp – USP – Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), do dia 1º a 30 de novembro choveu 380,6 milímetros, quando o esperado era de 160,7 milímetros. O total acumulado corresponde a 137,5% a mais do que o previsto.

Somente ontem, 30 de novembro, a cidade pantaneira registrou 58,6 milímetros de chuva e a previsão é de que caia mais água, principalmente no fim de semana.

O Rio Aquidauana é um dos rios que mais sofre em decorrência do acentuado volume de chuvas que caracterizam a primavera e o verão da região pantaneira. Durante monitoramento do nível do rio, na manhã desta sexta-feira, militares do Corpo de Bombeiros averiguaram a elevação de cerca de 47 centímetros nas últimas 12 horas e a marca de oito metros no nível do rio, quando o normal é de apenas cinco metros.

Neste momento de alerta, equipe dos Bombeiros em parceria com a Defesa Civil Municipal de Aquidauana e o 9º Batalhão de Engenharia de Combate “Carlos Camisão” somam esforços para atender a necessidade da comunidade, principalmente da população ribeirinha.

Um ribeirinho de 38 anos, que preferiu não se identificar, relatou o dilema de viver com medo às margens do Rio Aquidauana. O jardineiro explica que o alerta é constante, pois a água do rio sobe de repente e a simples previsão de chuva já é motivo para evacuar a casa.

“É muito rápido e não dá para tirar tudo de uma vez, tem que tirar aos poucos. Quando a água sobe vem com força. Nessa hora quem tem familiar vai para casa de parentes. Eu se pudesse já tinha saído. Moramos aqui desde 2011 e já pegamos umas quatro enchentes. Pelo que já conheço, mais uma chuva forte igual a de ontem, o rio transborda”, explicou.

Duas famílias desabrigadas em decorrência do nível do rio já foram retiradas do local. Em caso de necessidade a população deve acionar o telefone de emergência 193, manter a calma, e aguardar o apoio dos militares em prontidão.

Competições no Rio

Vale ressaltar que a 31ª Santa Delfina acontece no próximo domingo, 3 de dezembro, com largada prevista para as 9h na Pousada Cachoeira do Campo e chegada a partir das 10h na Prainha de Anastácio. Ainda não há informações sobre possíveis alterações no evento.

Além da canoagem, será realizada a última etapa do Estadual de Stand Up Paddle, também fazendo o mesmo percurso da canoagem. Na Prainha serão ofertadas diversas atrações, como vôlei, futebol de areia e muitas outras atividades esportivas, conforme divulgou a organização do evento.