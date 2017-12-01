Ex-marido invade casa e ameaça matar grávida de 7 meses em Aquidauana

Uma mulher de 30 anos, grávida de sete meses, chamou a Polícia Militar depois de ser ameaçada de morte pelo ex-marido, nesta quinta-feira, 30 de novembro. O homem de 35 anos teria invadido a casa que fica no Bairro Cristóvão III, em Aquidauana e fugido antes da chegada da polícia.

Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito chegou em sua residência aparentemente embriagado e passou a ameaçar a vítima dizendo: “Vou matar você e pode me denunciar que quando eu sair da cadeia eu mato você”.

As ameaças ocorreram na presença de outros filhos da vítima. O caso foi registrado como ameaça – violência doméstica.