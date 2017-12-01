Ex-marido invade casa e ameaça matar grávida de 7 meses em Aquidauana

Cristóvão III
Suspeito fugiu antes da chegada da PM
Uma mulher de 30 anos, grávida de sete meses, chamou a Polícia Militar depois de ser ameaçada de morte pelo ex-marido, nesta quinta-feira, 30 de novembro. O homem de 35 anos teria invadido a casa que fica no Bairro Cristóvão III, em Aquidauana e fugido antes da chegada da polícia.
Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito chegou em sua residência aparentemente embriagado e passou a ameaçar a vítima dizendo: “Vou matar você e pode me denunciar que quando eu sair da cadeia eu mato você”.
As ameaças ocorreram na presença de outros filhos da vítima. O caso foi registrado como ameaça – violência doméstica.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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