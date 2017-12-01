Trabalhadores em frigoríficos de Aquidauana e região são convocados para assembleia

O Sindicato dos Trabalhadores em Frigoríficos e Matadouros em Geral de Aquidauana, Anastácio, Miranda, Bonito, Guia Lopes da Laguna, Corumbá, Jardim, Nioaque e Dois Irmãos do Buriti lançou edital de convocação de assembleia geral extraordinária para aprovar a proposta de convenção coletiva de trabalho, com vigência em 1º de fevereiro de 2018 a 31 de janeiro de 2019.

A assembleia será realizada no dia 11 de dezembro. De acordo com o edital, em primeira convocação, serão necessários dois terços dos trabalhadores sindicalizados e não sindicalizados presentes para que a reunião comece às 17h. Caso estes não estejam presentes, a assembleia terá início às 18h. Em segunda convocação, qualquer que seja o número de presentes, a assembleia será realizada.

A ordem do dia será de aprovar a proposta da Convenção Coletiva de Trabalho, para que seja possível haver negociação com o Sindicato das Indústrias de Frios, Carnes e Derivados do Estado de Mato Grosso do Sul (SICADE/MS), além de dar posse à Diretoria do Sindicato Laboral e celebrar dissídio coletivo de trabalho, se for preciso.

Serviço

O evento será realizado na Sede Regional do Sindicato dos Trabalhadores de Frigoríficos e Matadouros em Geral, na Rua Leônidas de Matos, nº 764, no bairro Guanandy.