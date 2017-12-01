Trecho da Sete de Setembro está intransitável por cheia do Córrego João Dias

Um trecho da Rua Sete de Setembro, em Aquidauana, está intransitável por causa da cheia do Córrego João Dias, que transbordou e alagou parte do trecho.

O período incomum de chuva, que até o momento registrou 380,6 milímetros, correspondente a 137,5% a mais do que o esperado para todo o mês, é o principal responsável pelos problemas de alagamento na cidade, que não se restringem ao trecho citado.

A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" tentou entrar em contato telefônico com a Prefeitura Municipal para esclarecimentos sobre o caso e possíveis soluções de contenção, mas, até o momento, não obteve sucesso.