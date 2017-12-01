Trecho da Sete de Setembro está intransitável por cheia do Córrego João Dias

Aquidauana
O período incomum de chuva é o principal responsável pelos problemas de alagamento na cidade
Um trecho da Rua Sete de Setembro, em Aquidauana, está intransitável por causa da cheia do Córrego João Dias, que transbordou e alagou parte do trecho.
O período incomum de chuva, que até o momento registrou 380,6 milímetros, correspondente a 137,5% a mais do que o esperado para todo o mês, é o principal responsável pelos problemas de alagamento na cidade, que não se restringem ao trecho citado.
A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" tentou entrar em contato telefônico com a Prefeitura Municipal para esclarecimentos sobre o caso e possíveis soluções de contenção, mas, até o momento, não obteve sucesso.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS