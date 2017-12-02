Jovem é agredida a socos e puxões de cabelo pela ex-namorada em Aquidauana

Ameaça
Agressora teria lido mensagens do celular da ex-companheira
Uma jovem de 20 anos procurou a Polícia Civil depois de ser agredida pela ex-namorada de 19 anos, na noite desta sexta-feira (1º), em Aquidauana. A agressora terias se irritado com mensagens no celular da ex-companheira.
Conforme o boletim de ocorrência, a vítima foi convidada pela ex-sogra para ir até a residência. No local, a ex-namorada e suspeita das agressões teria começado a ler mensagens, que teriam a deixado enciumada.
Segundo o registro policial, a jovem teria partido em direção da vítima e começado a agredi-la fisicamente com socos e chutes, e também tendo dado puxões de cabelo, que deixaram a região do pescoço com arranhões.
A agressora ainda teria feito ameaçadas. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e ameaça.
Luto
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Futuro promissor
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DESPEDIDA
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