Jovem é agredida a socos e puxões de cabelo pela ex-namorada em Aquidauana

Uma jovem de 20 anos procurou a Polícia Civil depois de ser agredida pela ex-namorada de 19 anos, na noite desta sexta-feira (1º), em Aquidauana. A agressora terias se irritado com mensagens no celular da ex-companheira.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima foi convidada pela ex-sogra para ir até a residência. No local, a ex-namorada e suspeita das agressões teria começado a ler mensagens, que teriam a deixado enciumada.

Segundo o registro policial, a jovem teria partido em direção da vítima e começado a agredi-la fisicamente com socos e chutes, e também tendo dado puxões de cabelo, que deixaram a região do pescoço com arranhões.

A agressora ainda teria feito ameaçadas. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e ameaça.