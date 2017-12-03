Domingo será mais um dia de chuva e trovoadas, diz Inmet

Meteorologia
A previsão foi atualizada na manhã deste domingo (03) pelo Instituto Nacional de Meteorologia
Este domingo (03) deverá ser mais um dia de chuva e trovoadas em Aquidauana, de acordo com os dados divulgados nesta manhã pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Conforme a previsão do tempo, o céu deverá ficar encoberto durante todo o dia, pancadas de chuva isoladas poderão ocorrer pela manhã e pela noite. Para o período vespertino, há a previsão de trovoadas.
A tendência é de que a temperatura mínima seja de 23ºC e, a máxima, não ultrapasse os 31ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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