Domingo será mais um dia de chuva e trovoadas, diz Inmet

Este domingo (03) deverá ser mais um dia de chuva e trovoadas em Aquidauana, de acordo com os dados divulgados nesta manhã pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Conforme a previsão do tempo, o céu deverá ficar encoberto durante todo o dia, pancadas de chuva isoladas poderão ocorrer pela manhã e pela noite. Para o período vespertino, há a previsão de trovoadas.

A tendência é de que a temperatura mínima seja de 23ºC e, a máxima, não ultrapasse os 31ºC.